Составьте по 2 предложения с предлогами by, during, for

Английский язык
Составьте по 2 предложения с предлогами by, during, for
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I go to school by car (Я еду в школу на машине) During last night I see a doctor (В течение прошлой ночи я видео доктора) I live in Moscow for 2 years(Я живу в Москве 2 года)
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