Света решила приготовить маффины по рецепту найденному в интернете в рецепте ска??ано что для приготовления 12 мффинов необходимы 3 яйца 100 граммов масла 15 граммов сахара и 250 граммов муки какое максимальное количество маффи...
Алгебра
Света решила приготовить маффины по рецепту найденному в интернете в рецепте ска??ано что для приготовления 12 мффинов необходимы 3 яйца 100 граммов масла 15 граммов сахара и 250 граммов муки какое максимальное количество маффинов может приготовить света по найденному рецепту если у неё есть 12 яиц 300 граммов масла 900 граммов сахара и 1,5 кг муки
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Польза гетерозиса заключается в 1) появлении чистых линий 2) преодолении нескрещиваемости гибридов 3) увеличении урожайности 4) повышении п...
Алгебра
Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету...