Света решила приготовить маффины по рецепту найденному в интернете в рецепте ска??ано что для приготовления 12 мффинов необходимы 3 яйца 100 граммов масла 15 граммов сахара и 250 граммов муки какое максимальное количество маффи...

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Света решила приготовить маффины по рецепту найденному в интернете в рецепте ска??ано что для приготовления 12 мффинов необходимы 3 яйца 100 граммов масла 15 граммов сахара и 250 граммов муки какое максимальное количество маффинов может приготовить света по найденному рецепту если у неё есть 12 яиц 300 граммов масла 900 граммов сахара и 1,5 кг муки

Автор: Гость