Свежие фрукты содержат 78% воды, а высушенные 22%. Сколько сухих фруктов получится из 78 кг свежих фруктов?
Математика
Свежие фрукты содержат 78% воды, а высушенные 22%. Сколько сухих фруктов получится из 78 кг свежих фруктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию: свежие фрукты содержат 78% воды, т.е. сами фрукты (без воды) - 100%-78%=22%.Значит в 78 кг свежих фруктов содержится 78*0,22=17,16 кг непосредственно самих фруктов (без воды).И эта же масса - это 100%-22%=78% в сухих фруктах. Составим пропорцию:17,16 кг - 78%x кг - 100%17,16/x=78/100x=17,16*100/78=1716/78=22 кг.Ответ: 22 кг
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