Сын попросил у мамы и у папы по 25 рублей.В магазине он потратил 45 рублей.По дороге домой у него попросил друг 3 рубля.Он пришел домой и отдал маме и папе по 1 рублю.В итоге он должен отдать по 24 рубля(всего 48)и еще друг отд...
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Сын попросил у мамы и у папы по 25 рублей.В магазине он потратил 45 рублей.По дороге домой у него попросил друг 3 рубля.Он пришел домой и отдал маме и папе по 1 рублю.В итоге он должен отдать по 24 рубля(всего 48)и еще друг отдаст 3 рубля.Всего 51 рубль.Вопрос:откуда взялся 1 рубль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никагого рубля нет. эти три рубля входят в основной долг т. е. 24 рубля состоят и 1,50р +22,50р. - долг перед мамой и 1,50р + 22,50 р. - долг перед папой. т. е. когда тебе подруга отдаст 3 рубля, разделив их поровну между отцом и матерью по 1,50р, ты останешься должна каждому по 22,50р что вместе составит 45 рублей, которые ты ранее потратила)))
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