Таня и её подруга должны написать 300 поздравительных открыток. таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга 35 открыток. сколько открыток остается им надписать через 2ч совместной работы? через 4ч?

Математика

Таня и её подруга должны написать 300 поздравительных открыток. таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга 35 открыток. сколько открыток остается им надписать через 2ч совместной работы? через 4ч?

Автор: Гость