Таня и её подруга должны написать 300 поздравительных открыток. таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга 35 открыток. сколько открыток остается им надписать через 2ч совместной работы? через 4ч?
Математика
Таня и её подруга должны написать 300 поздравительных открыток. таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга 35 открыток. сколько открыток остается им надписать через 2ч совместной работы? через 4ч?
Ответ(ы):
Гость:
30+35=65 подписывает в час подруги вместе 65*2=130 подписали за 2 часа 300-130=170 осталось подписать 65*4=260 подписали за 4 часа 300-260=40 осталось
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