Тарас Шевченко художник короткий реферат

Гость: Гость:

Тарас Григорьевич Шевченко – выдающийся украинский писатель и поэт, чье творчество сделало его ни много ни мало, а символом украинского народа и одной из главных колонн, на которой держится вся наша украинская культура. Так, все мы с вами еще со школьной скамьи хорошо знаем Шевченко именно как писателя, поэта, и вот немножко подзабыли о том, что Тарас Григорьевич был не только гениальным писателем, но и не менее гениальным художником. Художественное наследие Тараса громадное – сохранилось 835 произведений, картин, портретов, гравюр на разные темы, написанные в течение различных периодов жизни великого Кобзаря. Еще более 270 произведений считаются потерянными, к сожалению.