Технические характеристики Благовещенского моста.

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Благове́щенский мост (ранее также Никола́евский мост и мост Лейтена́нта Шми́дта) — разводной мост через Невув Санкт-Петербурге. Соединяет между собой Васильевский и 2-й Адмиралтейский острова. Первый постоянный мост через Неву. Ограждение, фонари и павильоны моста являются объектом культурного наследия.