Технические характеристики Благовещенского моста.

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Технические характеристики Благовещенского моста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благове́щенский мост (ранее также  Никола́евский мост и  мост Лейтена́нта Шми́дта) — разводной мост через  Невув  Санкт-Петербурге. Соединяет между собой  Васильевский и  2-й Адмиралтейский острова. Первый постоянный мост через Неву. Ограждение, фонари и павильоны моста являются объектом культурного наследия.
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