Текст из 4 предложений сложное,простое,союзное и бессоюзное

Гость: Гость:

Сегодня был дождь.(простое) Я взяла зонтик и мы пошли гулять с друзьями. (Сложное) Дождь закончился, выглянуло солнце. ( бессоюзное) Мы посмотрели на небо и увидели прекрасную радугу. ( союзное)