Текст из 4 предложений сложное,простое,союзное и бессоюзное
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Текст из 4 предложений сложное,простое,союзное и бессоюзное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня был дождь.(простое) Я взяла зонтик и мы пошли гулять с друзьями. (Сложное) Дождь закончился, выглянуло солнце. ( бессоюзное) Мы посмотрели на небо и увидели прекрасную радугу. ( союзное)
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