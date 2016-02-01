Помогите задача под в

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)186+234=420(яб)-сока было на складе 2)420+186=606(сока)-было на складе Ответ:606
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