Образуй и запиши ласковые формы имён. обозначь суффиксы в словах

Русский язык
Образуй и запиши ласковые формы имён. обозначь суффиксы в словах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леночка(суффикс очк),Мариночка(суффикс очк)Иришка(суффикс к)Дашенька(суффикс еньк)Серёженька(суффикс еньк)Сашенька(суффикс енька)Ванечка(суффикс ечк)
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Образуй и запиши ласковые формы имён. обозначь суффиксы в словах
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