Текст описание на тему "любимое место отдыха с семьёй"

Гость: Гость:

Моё любимое место отдыха с семьёй это наше местная речка .мы часто там отдыхаем.там очень красиво и свежо.конечно речка не глубокая . даже до коленей не доходит .там можно намочить ногии хорошо провести время. не далеко от берега растут цветы и я их собираю.на речке почт никого не бывает .и поэтому мне это место мне нравится ещё больше я рада что у нас есть место где можно отдохнуть от всего и побыть с семьёй.