Текст описание на тему "любимое место отдыха с семьёй"
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Текст описание на тему "любимое место отдыха с семьёй"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё любимое место отдыха с семьёй это наше местная речка .мы часто там отдыхаем.там очень красиво и свежо.конечно речка не глубокая . даже до коленей не доходит .там можно намочить ногии хорошо провести время. не далеко от берега растут цветы и я их собираю.на речке почт никого не бывает .и поэтому мне это место мне нравится ещё больше я рада что у нас есть место где можно отдохнуть от всего и побыть с семьёй.
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