Телевышка транслирует сигнал телевидения на 40 км.вокруг себя. На каком наибольшем расстоянии друг от друга могут находится города принимающие сигнал этой вышки.

Математика

Телевышка транслирует сигнал телевидения на 40 км.вокруг себя. На каком наибольшем расстоянии друг от друга могут находится города принимающие сигнал этой вышки.

Автор: Гость