В классе возник спор андрей утверждал что все люди являются людьми уже потому что они родились среди людей татьяна возражала что личностью можно назвать далеко не каждого человека а только того кто сделал что то выдающееся. как...

Обществознание
В классе возник спор андрей утверждал что все люди являются людьми уже потому что они родились среди людей татьяна возражала что личностью можно назвать далеко не каждого человека а только того кто сделал что то выдающееся. какова твоя позиция в споре?какие оргументы ты можешь привести?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек - это одновременно существо биологическое и существо социальное. Мы так же, как и животные (да и все остальные живые существа на планете) имеем потребность ко сну, питанию и дыханию. Человек становится человеком становясь личностью. А личность - это совокупность качеств. А само слово человек - как название биологического рода. 
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