В классе возник спор андрей утверждал что все люди являются людьми уже потому что они родились среди людей татьяна возражала что личностью можно назвать далеко не каждого человека а только того кто сделал что то выдающееся. как...

Обществознание

В классе возник спор андрей утверждал что все люди являются людьми уже потому что они родились среди людей татьяна возражала что личностью можно назвать далеко не каждого человека а только того кто сделал что то выдающееся. какова твоя позиция в споре?какие оргументы ты можешь привести?

Автор: Гость