Н. Б. Истомина запятая з. д редько рабочая тетрадь по математике часть 1 номер 73

Математика
Н. Б. Истомина запятая з. д редько рабочая тетрадь по математике часть 1 номер 73
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри в столбце №1(a) в остатке на 2 прибавляется значит делимое тоже прибавляется на 2 ав остальных столбиках также
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