Разберите предложения по членам предложения---Первые капли дождя ударили по листьям кувшинах.
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Разберите предложения по членам предложения---Первые капли дождя ударили по листьям кувшинах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капли-подлежащее, ударили- сказуемое,первые- определение, листьям, кувшинок- дополнение.
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