Діалог на тему зустріч з подругою
Українська мова
Діалог на тему зустріч з подругою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привіт! -Привіт! -Як минули твої канікули? -Дуже добре я була на морі.А ти??? -А я була в Єгипті!!!І бачила справжню піраміду!!! -Я б також хотіла бути в Єгипті. -Ну добре до зустрічі мене мама кличе!! -Бувай!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста СРОЧНО! даю 25 баллов Составьте предложения с вопросами что такое? кто такой? какой? каков? 2 предложения сказуемое является существи...
Математика
Как можно вычислить значение данного выражения,выполняя сначала только сложение,а уже потом - один раз вычитание? 35897-12435+25461+13548-22413 все...
Математика
Математика