Діалог на тему зустріч з подругою

Гость: Гость:

-Привіт! -Привіт! -Як минули твої канікули? -Дуже добре я була на морі.А ти??? -А я була в Єгипті!!!І бачила справжню піраміду!!! -Я б також хотіла бути в Єгипті. -Ну добре до зустрічі мене мама кличе!! -Бувай!!