Тело брошено с поверхности земли под углом 30 градусов к горизонту. во сколько раз ??акс скорость полета была больше минимальной

Физика

Тело брошено с поверхности земли под углом 30 градусов к горизонту. во сколько раз ??акс скорость полета была больше минимальной

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