Тело двигаясь со скоростью 2 м/c, начинает разгоняться со ускорением 4 м/c2 найти ско??ость тела через 3 секунды

Физика

Тело двигаясь со скоростью 2 м/c, начинает разгоняться со ускорением 4 м/c2 найти ско??ость тела через 3 секунды

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