Тело двигаясь со скоростью 2 м/c, начинает разгоняться со ускорением 4 м/c2 найти ско??ость тела через 3 секунды

Физика
Тело двигаясь со скоростью 2 м/c, начинает разгоняться со ускорением 4 м/c2 найти ско??ость тела через 3 секунды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=5 м/с^2v0=4 м/сt=2 сa=(v1-v0)/t5=(v1-4)/2v1-4=10v1=14 м/сОтвет: 14 м/с

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