Кулька рухається рівномірно по колу з доценровим прискоренням 1 км,см". радіус кол?? 10 см. лінійну та кутову швидкість

Физика
Кулька рухається рівномірно по колу з доценровим прискоренням 1 км,см". радіус кол?? 10 см. лінійну та кутову швидкість
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