При помощи каких показателей характеризуют инфляцию

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Если очень сжато и согласно мировым стандартам то: Инфляция (Inflation) Уровень инфляции, или обесценения национальной денежной единицы, измеряется в темпах роста цен. Различают два показателя изменения уровня цен: PPI (Producer Price Index) - индекс изменения производственных цен (на оптовые партии промышленных товаров) . Данный показатель, исчисляемый в процентах к предыдущему периоду, является первичным признаком инфляции, так как производственные цены включаются в потребительские цены; CPI (Consumer Price Index) - индекс потребительских цен - непосредственный показатель уровня инфляции. Уровень инфляции и изменение валютного курса находятся в обратной зависимости: Рост ИНФЛЯЦИИ - Падение ВАЛЮТНОГО КУРСА Одним из индикаторов, влияющих на состояние инфляции, является объем денежной массы в обращении (money supply), состоящих из нескольких денежных агрегатов, различающихся по степени ликвидности - от М1 (в Великобритании M0) до М4. Наибольшим инфляционным воздействием обладает рост агрегата М1 - наличные деньги и остатки на текущих счетах до востребования. Если правительство рассматривает уровень безработицы в стране как чрезвычайно высокий, то для его понижения проводятся бюджетные и денежно-кредитные мероприятия стимулирующие спрос. Это приводит к расширению производства и созданию новых рабочих мест. Норма безработицы снижается, но одновременно темпы инфляции возрастают. Такие манипуляции могут вызвать "перегрев" экономики и как следствие кризисные явления. Такая ситуация вынуждает правительство ввести кредитные ограничения, сократить расходы из государственного бюджета и т. д. В результате этих возвратных действий правительства уровень цен снизится, а безработица возрастет. Неоднократная практика экономического регулирования показала, что этот метод может быть применен только на короткие периоды, поскольку в долгосрочном плане (5-лет) несмотря на высокий уровень безработицы инфляция продолжает нарастать, что объясняется целым рядом обстоятельств.