Что общего между деревьями
Окружающий мир
Что общего между деревьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них у всех есть корни и онии растут на земле,ствол
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