10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее

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10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее

Автор: Гость