10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее
Английский язык
10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I went to Minsk yesterday. I played with my brother last week. I visited my granny yesterday. I did not play 2 days ago. I did not visit my granny yesterday. I did not go at home yesterday. Did we play with brother yesterday. Did he visit my granny yesterday. Did they go home yesterday.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклоняйте существительные дятел, пенал. Составьте предлажения, в которых эти слова являются подлежащими. В каком падеже стоят эти сущиствительные?
Математика
Информатика
Информатика