10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее

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10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I went to Minsk yesterday. I played with my brother last week. I visited my granny yesterday. I did not play 2 days ago. I did not visit my granny yesterday. I did not go at home yesterday. Did we play with brother yesterday. Did he visit my granny yesterday. Did they go home yesterday.
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