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Розов'яжить ривнянняx4=625
Математика
Розов'яжить ривнянняx4=625
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*х*х*х=625 х*х=25 Два решения х=5 или х=-5
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