Написать усторевшее слово и через тере что он сейчас значит
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Написать усторевшее слово и через тере что он сейчас значит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Око-глаз, чело-лоб, ежели-если, салоп - старинное верхнее женское платье
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