Тело брошенное с земли вертикально вверх упало через 8с. на какую высоту оно подня??ось и какова была его начальная скорость

Физика
Тело брошенное с земли вертикально вверх упало через 8с. на какую высоту оно подня??ось и какова была его начальная скорость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело упало через 8 с. Поднималось и падало оно 4+4 Н=5t² приVo=0 в верхней точке  Н=5*16=80 м а скорость V=10*4=40 м/с с такой скоростью тело брошено вверх
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