Вычислите дроби: 5/12+2/9 11/15-2/3 8/25+7/20-0,47

Математика
Вычислите дроби: 5/12+2/9 11/15-2/3 8/25+7/20-0,47
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12+2/9=15/36+8/36=23/36 11/15-2/3=11/15-10/15=1/15 8/25+7/20-0,47=32/100+35/100-0,47=0,2
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