Человек массой 50 кг поднимается в лифте вверх. Трогаясь с места, лифт имеет ускоре??ие 2м/c^2. Как и на сколько изменится вес человека? Чему он был равен?

Физика
Человек массой 50 кг поднимается в лифте вверх. Трогаясь с места, лифт имеет ускоре??ие 2м/c^2. Как и на сколько изменится вес человека? Чему он был равен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=50кг а=2м/с² g=9,8м/с²≈10м/с² ΔР-? Р₁-? ΔР=Р₂-Р₁ Р₁ -вес человека в состоянии покоя  Р₁=mg P₁=50кг*10м/с²=500Н Р₁=500Н Р₂- вес человека при движении вертикально вверх P₂=m(g+a) Р₂=50кг*(10м/с²+2м/с²)=50*12Н=600Н ΔР=600Н-500Н=100Н ΔР=100Н
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