Человек массой 50 кг поднимается в лифте вверх. Трогаясь с места, лифт имеет ускоре??ие 2м/c^2. Как и на сколько изменится вес человека? Чему он был равен?

Физика

Человек массой 50 кг поднимается в лифте вверх. Трогаясь с места, лифт имеет ускоре??ие 2м/c^2. Как и на сколько изменится вес человека? Чему он был равен?

Автор: Гость