Какую цифру нужно поставить вместо * в записи числа 1*8,чтобы полученное число дели??ось на 18

Математика
Какую цифру нужно поставить вместо * в записи числа 1*8,чтобы полученное число дели??ось на 18
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Гость:
0=10818=6,9=19818=11
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