ПОПРОБУЙ СОСТАВИТЬ ТЕКСТ- ОПИСАНИЕ СВОЕГО КЛАССА.
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ПОПРОБУЙ СОСТАВИТЬ ТЕКСТ- ОПИСАНИЕ СВОЕГО КЛАССА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дибилы25. вот так. ха ха
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