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Найдите корень уравнения 8d/9+1=11/3
Математика
Найдите корень уравнения 8d/9+1=11/3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8d/9+1=11/3 8d+9=33 8d=24 d=3
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