Написать уравнение диссоциации веществ и назвать их: LiNO3, CuSO4, Zn(NO3)2

Химия
Написать уравнение диссоциации веществ и назвать их: LiNO3, CuSO4, Zn(NO3)2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LiNO3 = Li(+) + NO3(-)CuSO4 = Cu(+2) + SO4(-2)Zn(NO3)2 = Zn(+2) + 2NO3(-)Диссоциация процесс обратимый

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите дроби: 5/12+2/9 11/15-2/3 8/25+7/20-0,47
Ответить
Русский язык
Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная...
Ответить
Физика
Человек массой 50 кг поднимается в лифте вверх. Трогаясь с места, лифт имеет ускоре??ие 2м/c^2. Как и на сколько изменится вес человека? Чему он бы...
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения 8d/9+1=11/3
Ответить
Алгебра
Найдите координаты середины отрезка AB, если A (-2;3),B(6;-3)
Ответить