Написать уравнение диссоциации веществ и назвать их: LiNO3, CuSO4, Zn(NO3)2
Химия
Написать уравнение диссоциации веществ и назвать их: LiNO3, CuSO4, Zn(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
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LiNO3 = Li(+) + NO3(-)CuSO4 = Cu(+2) + SO4(-2)Zn(NO3)2 = Zn(+2) + 2NO3(-)Диссоциация процесс обратимый
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