Компьютер и монитор стоят 12000 рублей, принтер и монитор 7000 рублей а компьютер и принтер 9400 рублей. сколько стоят вместе компьютер принтер и монитор

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Если сложить все три стоимости, то получится стоимость 2 компьютеров, 2 мониторов и 2 принтеров 12000+7000+9400=28400р 28400÷2=14200р получим стоимость компьютера, принтера и монитора вместе 28400/2=14200р Ответ: 14200 рублей стоят компьютер, монитор и принтер вместе