Какой лес больше нравится чернолесье или краснолесье помогите пожалуйста! мне ср??чно нужно ):

Русский язык
Какой лес больше нравится чернолесье или краснолесье помогите пожалуйста! мне ср??чно нужно ):
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краснолесье он красивый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать усторевшее слово и через тере что он сейчас значит
Ответить
Математика
Компьютер и монитор стоят 12000 рублей, принтер и монитор 7000 рублей а компьютер и принтер 9400 рублей. сколько стоят вместе компьютер принтер и м...
Ответить
Физика
Тело брошенное с земли вертикально вверх упало через 8с. на какую высоту оно подня??ось и какова была его начальная скорость
Ответить
Английский язык
Раскроет скобки,употребляя глаголы в Present Simple.1.Alice
Ответить
Русский язык
Подбери к заимствованным словам русские синонимы: Пассивный,игнорить.
Ответить