Просклоняйте существительные дятел, пенал. Составьте предлажения, в которых эти слова являются подлежащими. В каком падеже стоят эти сущиствительные?

Гость: Гость:

Им. дя́тел Р. дя́тла Д. дя́тлу В. дя́тла Тв. дя́тлом Пр. дя́тле Им. пена́л Р. пена́ла Д. пена́лу В. пена́л Тв. пена́лом Пр. пена́ле Дятел сел на берёзу, там у него мастерская (И.п) Пенал - сейф для наших карандашей (и.п)