Запиши слова в два столбика. Небес...ный,трос...ник,ненас...ный,здра...ствуй,вкус...ный,чес...ный,ужас...ный,желез...ный,влас...ный.
Русский язык
Запиши слова в два столбика. Небес...ный,трос...ник,ненас...ный,здра...ствуй,вкус...ный,чес...ный,ужас...ный,желез...ный,влас...ный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тростник, ненастный, здравствуй, честный,властный. 2.Небесный, вкусный, ужасный, железный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста с заданием, очень нужно! 1) Укажите вид сложных предложений(запятые не расставлены) 1 В сосновых чащах дрожали от холода б...
Английский язык
10 обычных предложений в паст симпле 10 отрицательных предложений в паст симпле 10 вопросительных предложений в паст симпле спасибо заранее
Русский язык
Просклоняйте существительные дятел, пенал. Составьте предлажения, в которых эти слова являются подлежащими. В каком падеже стоят эти сущиствительные?
Математика