Дайте определение РАБЫ.(ИСТОРИЯ!)
История
Дайте определение РАБЫ.(ИСТОРИЯ!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раб-человек, находящийся в собственности другого человека.
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