ДАМ 20 БАЛЛОВ, СПАСИБО И КОРОНУ. Помогите пожалуйста, и + перевод предложений

We WENT there by car. The WEATHER was sunny and warm. We DROVE fairly fast and CAME to that wonderful Russian town in the afternoon. We HAD lunch in a small restaurant. It TOOK is about four hours to do the churches and the museums. We ENJOYED our trip a lot. Мы поехали туда на машине. День был солнечный и тёплый. Мы ехали довольно быстро и доехали до замечательного русского города во второй половине дня. Мы обедали в небольшом ресторане. Прошло около четырёх часов чтобы побывать в церквях и музеях. Мы наслаждались нашей поездкой.