ДАМ 20 БАЛЛОВ, СПАСИБО И КОРОНУ. Помогите пожалуйста, и + перевод предложений
Английский язык
ДАМ 20 БАЛЛОВ, СПАСИБО И КОРОНУ. Помогите пожалуйста, и + перевод предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We WENT there by car. The WEATHER was sunny and warm. We DROVE fairly fast and CAME to that wonderful Russian town in the afternoon. We HAD lunch in a small restaurant. It TOOK is about four hours to do the churches and the museums. We ENJOYED our trip a lot. Мы поехали туда на машине. День был солнечный и тёплый. Мы ехали довольно быстро и доехали до замечательного русского города во второй половине дня. Мы обедали в небольшом ресторане. Прошло около четырёх часов чтобы побывать в церквях и музеях. Мы наслаждались нашей поездкой.
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