Составить схемы предложений с расставить запятые. Равнина седая унылая и серая. ?? небо над ней серое скучное сырое. Всюду только мох кочки лужи на тысячи вёрст вокруг. Если и встретишь лес - то высотой по колено! Ивы, берёзы...

Гость: Гость:

Равнина седая, унылая и серая. И небо над ней серое, скучное, сырое. Всюду только мох, кочки, лужи на тысячи вёрст вокруг. Если и встретишь лес - то высотой по колено! Ивы, берёзы толщиной с карандаш. Зато грибов, ягод - видимо-невидимо! Приползёт туча-накроет тундру холодная тень. Следующая спрыснет частым дождём. Третья пробарабанит крупой ледяной. Четвёртая снегом засыплет. Ярче всего тундра летом. На лужах пёстрые, белые, чёрные, рыжие птицы. На кочках синеют, краснеют, желтеют яркие цветы. Мне схему сложно сделать,а запятые расставила.(Просто нет знаков с помощью,которых можно сделать схему)