Придумать предложение со словом хлеб в разных переносных значениях

Русский язык
Придумать предложение со словом хлеб в разных переносных значениях
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб всему голова Больше незнаю что еще
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Постройте график функции у= х2+х делённая на х+1.при каких значениях аргумента знач??ние функции положительные? СРОЧНО 15 БАЛЛОВ!!!
Ответить
Русский язык
Составить схемы предложений с расставить запятые. Равнина седая унылая и серая. ?? небо над ней серое скучное сырое. Всюду только мох кочки лужи ...
Ответить
Окружающий мир
Что общего между деревьями
Ответить
Английский язык
ДАМ 20 БАЛЛОВ, СПАСИБО И КОРОНУ. Помогите пожалуйста, и + перевод предложений
Ответить
Русский язык
Запиши слова в два столбика. Небес...ный,трос...ник,ненас...ный,здра...ствуй,вкус...ный,чес...ный,ужас...ный,желез...ный,влас...ный.
Ответить