Придумать предложение со словом хлеб в разных переносных значениях
Русский язык
Придумать предложение со словом хлеб в разных переносных значениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб всему голова Больше незнаю что еще
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