Постройте график функции у= х2+х делённая на х+1.при каких значениях аргумента знач??ние функции положительные? СРОЧНО 15 БАЛЛОВ!!!
Алгебра
Постройте график функции у= х2+х делённая на х+1.при каких значениях аргумента знач??ние функции положительные? СРОЧНО 15 БАЛЛОВ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y =(x²+x)/(x+1) =x(x+1)/(x+1) ; x≠ -1 ⇒ обл. опр. D(f)=(-∞;-1) U (-1;∞) y=x ⇒ обл. зн. E(f) = (-∞;-1) U (-1;∞) y≥ 0 ⇒ x =[0;+∞)
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