Помогите пожалуйста решить одно уравнение ,очень прошу (Х-6)^2=(х-3)^2 ,тут формулы сокращен.умнажения ,я раскрыла , а как дальше не знаю помогите пожалуйста

Алгебра

Помогите пожалуйста решить одно уравнение ,очень прошу (Х-6)^2=(х-3)^2 ,тут формулы сокращен.умнажения ,я раскрыла , а как дальше не знаю помогите пожалуйста

Автор: Гость