Помогите пожалуйста решить одно уравнение ,очень прошу (Х-6)^2=(х-3)^2 ,тут формулы сокращен.умнажения ,я раскрыла , а как дальше не знаю помогите пожалуйста
Алгебра
Помогите пожалуйста решить одно уравнение ,очень прошу (Х-6)^2=(х-3)^2 ,тут формулы сокращен.умнажения ,я раскрыла , а как дальше не знаю помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но вроде так надо делать (х-6)*2=(х-3)*2 2х-12=2х-6 2х-2х=-6+12 х=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Алгебра
Постройте график функции у= х2+х делённая на х+1.при каких значениях аргумента знач??ние функции положительные? СРОЧНО 15 БАЛЛОВ!!!