Тело свободно падает с высоты 10 м В тот же момент другое тело брошено с высоты 20 м вертикально вниз Оба тела упали на землю одновременно Определите начальную скорость второго тела .

Физика

Тело свободно падает с высоты 10 м В тот же момент другое тело брошено с высоты 20 м вертикально вниз Оба тела упали на землю одновременно Определите начальную скорость второго тела .

Автор: Гость