Тело свободно падает с высоты 10 м В тот же момент другое тело брошено с высоты 20 м вертикально вниз Оба тела упали на землю одновременно Определите начальную скорость второго тела .

Физика
Тело свободно падает с высоты 10 м В тот же момент другое тело брошено с высоты 20 м вертикально вниз Оба тела упали на землю одновременно Определите начальную скорость второго тела .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое тело: H=g*t²/2 t=√ (2*H/g) = √(2*10/10)=√2 c Второе тело: H₂=Vo*t+g*t²/2 Vo=(H₂-g*t²/2) / t = (20-10*2/2)/√2 = 10/√2 ≈ 7 м/с  
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