Тело видит в воздухе 6 Н, а в воде 4 Н. Чему равна архимедова сила? Чему равен объё?? тела? Прошу побыстрее

Физика

Тело видит в воздухе 6 Н, а в воде 4 Н. Чему равна архимедова сила? Чему равен объё?? тела? Прошу побыстрее

Автор: Гость