Тело видит в воздухе 6 Н, а в воде 4 Н. Чему равна архимедова сила? Чему равен объё?? тела? Прошу побыстрее
Физика
Тело видит в воздухе 6 Н, а в воде 4 Н. Чему равна архимедова сила? Чему равен объё?? тела? Прошу побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F= P1- P2= 6-4=2 H F= gpV V= F\ gp V=2 \ (10* 1000)= 0,0002 м^3
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