Три индюка и два гуся вместе весят 31,4 кг,а два индюка и три гуся весят 26,6 кг. Найдит?? массу одного индюка и одного гуся.

Математика

Три индюка и два гуся вместе весят 31,4 кг,а два индюка и три гуся весят 26,6 кг. Найдит?? массу одного индюка и одного гуся.

Автор: Гость