Три индюка и два гуся вместе весят 31,4 кг,а два индюка и три гуся весят 26,6 кг. Найдит?? массу одного индюка и одного гуся.
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Три индюка и два гуся вместе весят 31,4 кг,а два индюка и три гуся весят 26,6 кг. Найдит?? массу одного индюка и одного гуся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3И + 2Г = 31,4 кг; 2И + 3Г = 26,6 кг Г ---?кг; И --- ? кг Решение. 31,4 + 26,6 = 58 (кг) ---- масса 5-ти индюков и 5-ти гусей; 58 : 5 = 11,6 (кг) ---- масса 1-го индюка и 1-го гуся; 11,6 * 2 = 23,2 (кг) ---- масса 2-х индюков и 2-х гусей; 31,4 - 23,2 = 8,2 (кг) ---- масса одного индюка; 26,6 - 23,2 = 3,4 (кг) ---- масса одного гуся. Ответ: масса 1 индюка 8,2 кг; масса 1 гуся 3,4 кг; Проверка: 8,2*3+3,4*2 = 31,4; 31,4 = 31,4
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