Тема: косвенная речь, это вроде просто , но я делаю кучу ошибок, прошу помочь!

Английский язык
Тема: косвенная речь, это вроде просто , но я делаю кучу ошибок, прошу помочь!
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