Темновая фаза фотосинтеза характеризуется (3 правильных ответа) 1) синтезом АТФ 2) возбуждением молекулы хлорофилла 3) расщеплением молекулы 4) использованием энергии АТФН2О 5) образованием углевода 6) использованием ...

Биология
Темновая фаза фотосинтеза характеризуется (3 правильных ответа) 1) синтезом АТФ 2) возбуждением молекулы хлорофилла 3) расщеплением молекулы 4) использованием энергии АТФН2О 5) образованием углевода 6) использованием молекул СО2
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