температура на вершине горы +1. высота горы 1.5 км. какова температура на земле?
Українська література
температура на вершине горы +1. высота горы 1.5 км. какова температура на земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная, что при поднятии на 1000м температура падает на 6 градусов имеем: Разница температур вершины с подножьем становит 9 градусов (6+3) . Следовательно у подножья температура 10 градусов по цельсию
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