Гость: Гость:

В первом банке одну турецкую лиру можно купить за 20,5 рубля.Во втором банке 160 лир-за 3264 рубля.В третьем банке 60 лир стоят 1218 рублей.Какую наименьшую сумму(в рублях) придется заплатить за 70 турецких лир? Решение 1) определим стоимость одной лиры во втором банке: 3264/160=20,4 рублей за одну лиру 2) определим стоимость одной лиры в третьем банке: 1218/60=20,3 рублей за одну лиру 3) мы видим, что самый выгодный (низкий) курс рубля к лире в третьем банке, там и будем покупать: 70*20,3=1421 рубль