автомобиль движется по закруглённому участку дороги радиусом 25 м со скоростью 40 км/ч.Каково ускорение автомобиля?

Физика

автомобиль движется по закруглённому участку дороги радиусом 25 м со скоростью 40 км/ч.Каково ускорение автомобиля?

Автор: Гость