автомобиль движется по закруглённому участку дороги радиусом 25 м со скоростью 40 км/ч.Каково ускорение автомобиля?

Физика
автомобиль движется по закруглённому участку дороги радиусом 25 м со скоростью 40 км/ч.Каково ускорение автомобиля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центростремительное ускорение находится по формуле: v=40000/3600=11м/c a=v^2/r=11*11/25=4,84м/c^2 Ответ: 4,84 м/с^2  
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