Каково назначение устьиц в дыхании растений?
Биология
Каково назначение устьиц в дыхании растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью устьиц растение дышит. Тоесть газообмен между организмом растения и окружающей средой происходит через устьица.
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